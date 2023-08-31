Sejak sepekan warga Serang dikagetkan dengan melonjaknya harga gabah. Kenaikan harga gabah disebabkan banyaknya petani yang gagal panen. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pemilik usaha penggilangan padi.

Kondisi normal, dalam sehari mereka bisa menggiling gabah sekitar 12 ton. Namun kini mereka hanya bisa menggiling 5 ton dalam sehari.

Pemilik usaha juga mengeluhkan meroketnya harga gabah dari petani. Berawal dari Rp4.500 per kgnya menjadi Rp6.700 per kilogramnya.

Kontributor: Apriandi

Produser: Akira Aulia W

