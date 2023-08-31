Sebelumnya, terjadi kebakaran hebat pada 9 gerbong bangkai kereta di Bandung. Imbas kebakaran disebut menggangu lalu lintas kereta api Jakarta-Bandung

Untuk itu Pihak PT KAI DAOP 2 Bandung menyampaikan permintaan maaf, Kamis (31/8). Pihaknya meluruskan kebakaran terjadi bukan di pusat Stasiun Purwakarta melainkan di Pusat Kegudangan dan Logistik

Terkait penyebab kebakaran, PT KAI DAOP 2 Bandung masih menunggu hasil penyelidikan

(fru)

