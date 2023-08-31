Video amatir merekam penyiksaan seekor anjing dan viral di medsos. Anjing diseret oleh pengemudi bentor di Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulsel

Aksi tak manusiawi pengemudi bentor ditanggapi komunitas pecinta hewan. Komunitas pecinta hewan melaporkan kejadian itu pada polisi

Hingga saat ini, Kamis (31/8) polisi masih menyelidiki kasus dan memburu pelaku

Kontributor: Leo Muhammad Nur

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

