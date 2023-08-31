Video amatir merekam penyiksaan seekor anjing dan viral di medsos. Anjing diseret oleh pengemudi bentor di Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulsel
Aksi tak manusiawi pengemudi bentor ditanggapi komunitas pecinta hewan. Komunitas pecinta hewan melaporkan kejadian itu pada polisi
Hingga saat ini, Kamis (31/8) polisi masih menyelidiki kasus dan memburu pelaku
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
