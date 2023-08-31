Hari ke-12, api masih menyala di TPA Sarimukti Cipatat, KBB, Jabar. Petugas pemadam menemukan titik api yang menyala, Kamis (31/8).

Helikopter water bombing milik BNPB telah dikerahkan untuk pemadaman. Sebanyak 1,2 juta liter air telah digunakan, namun titik api masih ada.

Imbas dari kebakaran, Pemprov Jabar membuka lahan darurat sampah.

