Hari ke-12, api masih menyala di TPA Sarimukti Cipatat, KBB, Jabar. Petugas pemadam menemukan titik api yang menyala, Kamis (31/8).
Helikopter water bombing milik BNPB telah dikerahkan untuk pemadaman. Sebanyak 1,2 juta liter air telah digunakan, namun titik api masih ada.
Imbas dari kebakaran, Pemprov Jabar membuka lahan darurat sampah.
Kontributor: Ervan David
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow