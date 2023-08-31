Ali Basyar DPO kasus korupsi Kejari Pasaman, Sumbar, ditangkap, Rabu (30/8). DPO kasus korupsi 20 tahun itu keluar dari RSJ Kota Padang dan dinyatakan sehat.

Ali ditangkap oleh tim intelijen Kejari Pasaman. Pria itu tersandung kasus korupsi bantuan sanggar SKB Kinali dari Diknas.

Ali dibawa ke Lapas Kelas 2 A Padang untuk jalani hukuman satu tahun lebih.

Kontributor: Ari Yohanas

Produser: B Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News