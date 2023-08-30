Bangka Barat, Bangka Belitung - Cabang olahraga sepak bola pada pekan olah raga provinsi Bangka Belitung ke-6 tahun 2023 memasuki babak final. Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah sukses meraih tiket final setelah mengalahkan Kabupaten Bangka dan Belitung Timur pada babak semifinal.

Pelatih tim Bangka Barat,Lapril AS mengaku bersyukur anak asuhannya mampu memenangkan laga melalui drama adu penalti. Lapril mengatakan timnya akan terus berbenah untuk menatap laga final melawan Bangka Tengah nanti.

Sementara, pelatih tim Bangka Tengah, Subari mengatakan timnya siap menghadapi tuan rumah demi merengkuh medali emas. Babak final Kabupaten Bangka Barat melawan Bangka Tengah akan digelar di Stadion Sejiran Setason, Bangka Barat, pada 29 Agustus 2023.

Reporter : Rizki Ramadhani

Produser : Febry Rachadi

