Tim Sepak Bola Bangka Barat Tantang Bangka Tengah di Final Porprov VI Bangka Belitung

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 18:17 WIB
Bangka Barat, Bangka Belitung - Cabang olahraga sepak bola pada pekan olah raga provinsi Bangka Belitung ke-6 tahun 2023 memasuki babak final. Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah sukses meraih tiket final setelah mengalahkan Kabupaten Bangka dan Belitung Timur pada babak semifinal.
 
Pelatih tim Bangka Barat,Lapril AS mengaku bersyukur anak asuhannya mampu memenangkan laga melalui drama adu penalti. Lapril mengatakan  timnya akan terus berbenah untuk menatap laga final melawan Bangka Tengah nanti.
 
Sementara, pelatih tim Bangka Tengah, Subari mengatakan timnya siap menghadapi tuan rumah demi merengkuh medali emas. Babak final Kabupaten Bangka Barat melawan Bangka Tengah akan digelar di Stadion Sejiran Setason, Bangka Barat, pada 29 Agustus 2023.
 
Reporter : Rizki Ramadhani
Produser : Febry Rachadi

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

