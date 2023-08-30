Kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong seluas 6 hektar di Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu (30/8/2023) siang. Kebakaran ini menyebabkan kepulan asap besar dan menutup ruas jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran dan pemukiman sekitar.

Diketahui kebakaran yang berasal dari alang-alang ini diakibatkan oleh cuaca panas. Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Sektor Kemayoran mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News