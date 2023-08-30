Kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong seluas 6 hektar di Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu (30/8/2023) siang. Kebakaran ini menyebabkan kepulan asap besar dan menutup ruas jalan Benyamin Suaeb, Kemayoran dan pemukiman sekitar.
Diketahui kebakaran yang berasal dari alang-alang ini diakibatkan oleh cuaca panas. Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat Sektor Kemayoran mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi.
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
