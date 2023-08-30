Lagi-lagi ada bule di Bali yang bikin emosi dan geram. Seorang bule diduga menggores mobil milik warga yang sedang parkir. Lokasi di sekitar Pantai Legian, Kuta, Bali, Selasa (29/8).
Kejadian terekam dalam video yang diunggah oleh akun @infobadung. Dalam video, bule itu ditanyai warga soal apa yang tengah dilakukan.
Tertangkap basah, bule itu justru mengelak dan mencoba kabur.
Kontributor: Indirra Arri
Produser: Akira Aulia W
(fru)
