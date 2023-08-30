Jenazah mantan Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait tiba di rumah duka, Rabu (30/8). Siswa SD mengibarkan bendara merah putih di sepanjang jalan.

Rumah duka di Desa Bius GU Barat, Parmaksian, Toba, Sumatera Utara. Tangis histeris keluarga pecah saat peti jenazah tiba dan dibuka.

Jenazah kemudian dibawa ke Gereja HKBP untuk upacara sakramen. Arist Merdeka Sirait kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga.

Kontributor: Aries Fernando Manalu

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

