Mulai 1 September 2023, Stasiun Gambir akan menerapkan sistem Face Recognition Boarding Gate. Sistem ini diterapkan bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan kereta api.

Adapun layanan tersebut akan diterapkan di pintu selatan keberangkatan. Layanan tersebut dilengkapi dengan kamera yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memvalidasi indentitas seseorang melalui wajah.

Nantinya masyarakat tidak perlu menunjukan tiket, cukup memindai wajah saja. Penumpang pun menyambut baik layanan terbaru ini. Mereka merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut.

Reporter : Heri Purnomo

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

