Beginilah video yang memperlihatkan sebuah potongan fotocopy Alquran dijadikan nota transaksi pembelian. Diketahui, kejadian ini terjadi di Bonodowoso, Jatim.

Video tersebut sempat membuat heboh masyarakat. Polisi telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya dua orang yang diduga pemilik toko ATK.

Ketua FKUB Bondowoso pun menindak tegas atas aksi itu. Karena dinilai menodai marwah agama Islam. Pihak polisi kini masih mendalami motif kejadian tersebut.

Kontributor: Riski Amirul Ahmad

Produser: Akira Aulia W

(fru)

