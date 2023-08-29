BMKG melaporkan gempa megnitudo 6,5 terjadi di Laut Bali, Selasa (29/8). Guncangan gempa terasa sangat kuat di Mataram, Lombok, NTB, pukul 02.50 WIB.

Titik koordinat gempa 7.56 Lintang Selatan, 116.45 Bujur Timur. Gempa 94 kilometer Timur Laut Lombok Utara, kedalaman 571 kilometer.

Warga yang sedang tidur berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Guncangan gempa terasa cukup lama membuat warga panik. Khawatir gempa susulan, warga memilih bertahan di luar rumah.

Kontributor: Harikasidi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

