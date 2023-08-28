...

Hindari Pemotor, Truk Muatan Serbuk Gergaji Terguling di Sukabumi

Budi Setiawan, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 08:30 WIB
Sebuah truk bermuatan serbuk gergaji terguling di Jalan Raya Cibadak, Sukabumi. Dalam kecelakaan ini beruntung tidak ada korban jiwa. Tampak saat proses evakuasi, warga gotong-royong menarik badan truk
 
Menurut keterangan, truk terguling saat menghindari motor yang hendak menyalip. Kecelakaan membuat arus lalin menuju Palabuhanratu mengalami kemacetan
 
Kontributor: Budi Setiawan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

