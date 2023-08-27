Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta emisi kendaraan digencarkan sebagai upaya untuk mengendalikan polusi dan pencemaran udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini disampaikan Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (26/8/2023).

Sebelumnya, uji emisi kendaraan bermotor juga telah digiatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Adanya uji emisi kendaraan bermotor ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya membangun kesadaran masyarakat dalam memelihara kendaraan sekaligus menjaga lingkungan.

Wapres pun mendukung penuh agar uji emisi kendaraan ini dapat terus dilakukan, karena hingga saat ini belum seluruh kendaraan melakukan uji emisi kendaraan tersebut.

