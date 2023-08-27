Beginilah aksi dua rampok di sebuah toko terekam kamera cctv. Kejadian terjadi di Jalan Singa, Mamajang, Kota Makassar. Dalam rekaman, kedua pelaku tampak dua kali masuk ke dalam toko.

Aksi pertama kedua pelaku dengan modus berbelanja bensin. Aksi kedua, pelaku langsung melancarkan aksinya. Dalam kejadian ini pelaku mengambil uang puluhan juta.

Selain itu, pelaku juga mengambil puluhan bungkus rokok. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku.

Kontributor: Syahrul Adyaksa

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News