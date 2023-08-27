...

Aksi 2 Rampok dan Ancam Penjaga Toko Pakai Sajam Viral di Media Sosial

Syahrul Adyaksa, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 08:15 WIB
Beginilah aksi dua rampok di sebuah toko terekam kamera cctv. Kejadian terjadi di Jalan Singa, Mamajang, Kota Makassar. Dalam rekaman, kedua pelaku tampak dua kali masuk ke dalam toko.
 
Aksi pertama kedua pelaku dengan modus berbelanja bensin. Aksi kedua, pelaku langsung melancarkan aksinya. Dalam kejadian ini pelaku mengambil uang puluhan juta. 
 
Selain itu, pelaku juga mengambil puluhan bungkus rokok. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku.
 
Kontributor: Syahrul Adyaksa
Produser: Akira Aulia W

(fru)

