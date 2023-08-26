Dansatgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriono menegaskan akan menindak tegas bila ada pelaku pembakaran hutan dan lahan di Jambi.

Saat ini sudah ada pelaku pembakar lahan yang diamankan petugas. Penyebab utama terjadinya karhutla di Provinsi Jambi adalah ulah masyarakat. Petugas diterjunkan untuk patroli dan peninjauan lokasi titik rawan karhutla.

Kontributor: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

