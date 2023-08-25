Sungai Semparuk yang berada di Kecamatan, Semparuk, Sambas, Kalbar menjadi berwarna dengan adanya event budaya napak tilas terusan Semparuk pada (24/08/2023).

Puluhan sampan berhias dan bersolek untuk mengenang sejarah dalam rangka perayaan HUT ke-78 RI. Sekaligus mengenang fungsi transportasi sungai yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan tempo dulu.

Sebagai informasi, terusan Semparuk dibuat masa Sultan Muhammad Tsafiuddin II, yang dikerjakan dengan gotong royong oleh warga

Reporter : Uun Yuniar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

