Polisi tetapkan tersangka baru kasus korupsi melibatkan pejabat RSUD Bangka Barat, Jumat (25/8). Tersangka bernama Erik Johanda, salah satu pejabat penting RSUD Bangka Barat. Ia terlibat kasus korupsi dana Bantuan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2017

Sebelumnya Polisi telah menetapkan tersangka pada dua pejabat penting RSUD. Mantan Plt Direktur RSUD, Yudi Widyansa dan Mantan Bendaharanya Eko Trisno. Akibat perbuatan para tersangka negara mengalami kerugian sebesar Rp750 juta

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap tersangka lainnya

Kontriburo: Rizki Ramadhani

Produser : Dinda Elita

(rns)

