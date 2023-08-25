...

PNS RSUD Bangka Barat Terjerat Kasus Korupsi Dana BLUD

Rizki Ramadhani, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 19:45 WIB
Polisi tetapkan tersangka baru kasus korupsi melibatkan pejabat RSUD Bangka Barat, Jumat (25/8). Tersangka bernama Erik Johanda, salah satu pejabat penting RSUD Bangka Barat. Ia terlibat kasus korupsi dana Bantuan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2017
 
Sebelumnya Polisi telah menetapkan tersangka pada dua pejabat penting RSUD. Mantan Plt Direktur RSUD, Yudi Widyansa dan Mantan Bendaharanya Eko Trisno. Akibat perbuatan para tersangka negara mengalami kerugian sebesar Rp750 juta
 
Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap tersangka lainnya
 
Kontriburo: Rizki Ramadhani
Produser : Dinda Elita

(rns)

