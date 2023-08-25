Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pengoprasian LRT Jabodebek pada Jumat (25/8/2023). Peninjauan dilakukan sebelum peresmian tanggal 28 Agustus mendatang oleh Presiden.

Ia mengatakan ada beberapa hal dari LRT Jabodebek yang musti dievaluasi. Salah satunya adalah soal ketepatan waktu tempuh dan juga sosialisasi kepada masyarakat.

Reporter : Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

