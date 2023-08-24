Timnas Indonesia U-23 akan menantang tuan rumah Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda lolos dari lubang jarum dengan menapaki semifinal sebagai runner up terbaik.

Sementara Thailand tampil superior dengan selalu menang, mencetak 8 gol dan belum kebobolan.

Ini akan jadi ujian bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, yang turun di ajang ini dengan banyak pemain debutan.

Ramadhan Sananta yang selalu mencetak gol di dua laga, akan kembali diandalkan untuk meredam Tim Gajah Perang.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News