Jelang Semifinal Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Tak Gentar Ancaman Thailand

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 13:30 WIB
Timnas Indonesia U-23 akan menantang tuan rumah Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023. Garuda Muda lolos dari lubang jarum dengan menapaki semifinal sebagai runner up terbaik.
 
Sementara Thailand tampil superior dengan selalu menang, mencetak 8 gol dan belum kebobolan.
 
Ini akan jadi ujian bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, yang turun di ajang ini dengan banyak pemain debutan.
 
Ramadhan Sananta yang selalu mencetak gol di dua laga, akan kembali diandalkan untuk meredam Tim Gajah Perang. 
 
