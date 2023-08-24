Timnas Indonesia U-23 melaju ke final Piala AFF U-23 usai membungkam tuan rumah Thailand 3-1. Jeam Kelly Sroyer membuka keunggulan untuk Garuda Muda menit 10.

Tandukan kepala Muhammad Ferrari kemudian memperlebar keunggulan (23'). Sempat diperkecil Thailand, gol bunuh diri Natcha Prosomboon (45+1') membuat Indonesia kian nyaman.

Di final skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Vietnam.

