Jatuh saat Main Fly Fish di Bali, WNA Asal Jepang Tewas

Indira Arri, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 16:31 WIB
Nahas menimpa satu keluarga asal Jepang saat berlibur di Bali. Pasalnya, ayah bernisial KS (60) tewas usai bermain flying fish. Selain itu, sang anak KH (15) mengalami luka di pelipis kiri 
 
Polisi pun langsung menyelidiki insiden kecelakan ini. Hingga kini, polisi telah memeriksa enam orang saksi. Jasad korban kini dititipkan di RSUP Sanglah Denpasar, Bali 
 
Kontributor: Indira Arri 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

