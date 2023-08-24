Nahas menimpa satu keluarga asal Jepang saat berlibur di Bali. Pasalnya, ayah bernisial KS (60) tewas usai bermain flying fish. Selain itu, sang anak KH (15) mengalami luka di pelipis kiri

Polisi pun langsung menyelidiki insiden kecelakan ini. Hingga kini, polisi telah memeriksa enam orang saksi. Jasad korban kini dititipkan di RSUP Sanglah Denpasar, Bali

Kontributor: Indira Arri

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News