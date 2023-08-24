Tim DVI RS Polri berhasil mengidentifikasi dua korban kapal Dewi Nor. Jenazah dibawa keluarga ke rumah duka di Sukabumi, Jabar, Rabu (23/8). Jenazah diketahui bernama Nedin dan Riana status ayah dan anak.

Identifikasi dari pencocokan sidik jari korban yang dikirim keluarga. Hari ini, Kamis (24/8) jenazah akan dimakamkan di kampung halaman.

