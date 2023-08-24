Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran dengan sajam, Kamis (24/8) dini hari. Tawuran terjadi di Jalan Abdullah Syafei, Kampung Melayu, Jatinegara, Jaktim. Dua kelompok remaja itu tawuran tepatnya di Fly Over Kampung Melayu.

Belum diketahui apa pemicu dua kelompok remaja tawuran. Tawuran membuat warga sekitar dan pengguna jalan ketakutan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

