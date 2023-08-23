Cici Paramida dan Erie Susan, akan tampil di Jakarta Melayu Festival 2023 pada (26/8).

Erie Susan menyebutkan telah berlatih secara khusus. Sedangkan, Cici Paramida terbiasa berlatih sambil melakukan aktivitas sehari-hari.

Ditengah persiapannya, baik Erie maupun Cici banyak beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Selain itu, keduanya juga mengkonsumsi ramuan tradisional untuk menjaga kualitas suara.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News