Ribuan Peziarah Berebut Gunungan di Makam Syech Maulana Ibrahim Maghribi

Tata Rahmanta, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 13:41 WIB
Beginilah momen warga di bawah Gunung Merbabu, Boyolali berebut gunungan hasil bumi. Tradisi berebut gunungan ini digelar di Komplek Makam Syech Maulana Ibrahim Maghribi
 
Diketahui, sejumlah warga dan peziarah telah menunggu sejak pagi, Rabu (23/08). Mereka percaya, jika mendapat bagian dari gunungan tersebut akan mendapat berkah
 
Kontributor: Tata Rahmanta 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

