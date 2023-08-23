Beginilah momen warga di bawah Gunung Merbabu, Boyolali berebut gunungan hasil bumi. Tradisi berebut gunungan ini digelar di Komplek Makam Syech Maulana Ibrahim Maghribi

Diketahui, sejumlah warga dan peziarah telah menunggu sejak pagi, Rabu (23/08). Mereka percaya, jika mendapat bagian dari gunungan tersebut akan mendapat berkah

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Akira Aulia W

