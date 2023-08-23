Beginilah momen warga di bawah Gunung Merbabu, Boyolali berebut gunungan hasil bumi. Tradisi berebut gunungan ini digelar di Komplek Makam Syech Maulana Ibrahim Maghribi
Diketahui, sejumlah warga dan peziarah telah menunggu sejak pagi, Rabu (23/08). Mereka percaya, jika mendapat bagian dari gunungan tersebut akan mendapat berkah
Kontributor: Tata Rahmanta
Produser: Akira Aulia W
(rns)
