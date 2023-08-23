...

Terungkap Enam Tersangka Korupsi Bansos Kemensos, Tiga di Antaranya Langsung Ditahan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 22:15 WIB
KPK secara resmi mengumumkan enam orang tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kemensos RI. Bansos beras itu ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 - 2021. 
 
Guna mempermudah proses penyidikan, KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Mereka yakni, Ivo Wongkaren, Roni Ramdhani, serta Richard Cahyanto.
 
Ketiganya ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, hari ini.
 
Reporter: Arie Dwi Satrio
Produser: Dinda Elita

