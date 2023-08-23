KPK secara resmi mengumumkan enam orang tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kemensos RI. Bansos beras itu ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 - 2021.

Guna mempermudah proses penyidikan, KPK kemudian melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Mereka yakni, Ivo Wongkaren, Roni Ramdhani, serta Richard Cahyanto.

Ketiganya ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, hari ini.

Reporter: Arie Dwi Satrio

Produser: Dinda Elita

