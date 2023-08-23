Musim kemarau menjadi keberkahan bagi para pengusaha ikan asin. Salah satunya seperti pengusaha ikan asin di Kota Parepare, Sulsel.

Teriknya sinar matahari menjadi keberkahan tersendiri. Pasalnya, proses pengeringan ikan jauh lebih cepat. Jika biasanya dilakukan selama tiga hari Kini hanya membutuhkan waktu satu hari.

Selain itu, teriknya sinar matahari juga membuat kualitas ikan asin jadi sempurna.

Kontributor: Erwin Eka Pratama

Produser: Akira Aulia W

(rns)

