Delapan rumah dan empat bedeng di permukiman padat terbakar, Selasa (22/8). TKP di Kampung Baru, Kemalaraja, Kota Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU).

Api berkobar hebat membuat warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Warga dan petugas pemadam berjibaku memadamkan api.

Enam unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menangani api. Penyebab kebakaran diduga dari kompor di sebuah rumah.

Kontributor: Widori Agustino

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

