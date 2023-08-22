...

Pencurian di Masjid Maros, Pelaku Gondol Tas Berisi Ponsel dan Perhiasan Emas saat Jamaah Sujud

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 11:32 WIB
Seorang pria terekam CCTV masjid mengambil tas, Selasa (22/8). TKP di Masjid Jami Awaluddin, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku berwudhu dan terlihat memantau situasi sebelum salat subuh.
 
Saat semua jamaah sujud, pelaku mengambil tas milik seorang wanita. Pelaku kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor. Tas berisi ponsel dan perhiasan emas yang dibawa korban dalam tas.
 
Kontributor: Wahyu Ruslan
Produser: B.Lilia Nova

