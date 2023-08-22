Seorang pria terekam CCTV masjid mengambil tas, Selasa (22/8). TKP di Masjid Jami Awaluddin, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku berwudhu dan terlihat memantau situasi sebelum salat subuh.

Saat semua jamaah sujud, pelaku mengambil tas milik seorang wanita. Pelaku kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor. Tas berisi ponsel dan perhiasan emas yang dibawa korban dalam tas.

Kontributor: Wahyu Ruslan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News