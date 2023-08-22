Pelaku B (30) digelandang ke Polres Sumbawa usai diamankan warga. Pelaku ditangkap gegara mencabuli pelajar SMA di Pantai Kertasari, Sumbawa

Awalnya, korban dimintai uang Rp3 juta oleh pelaku. Namun, karena tak punya uang, pelaku meminta korban melayani nafsu bejatnya.

Pelaku pun tak bisa menolak karena diancam pakai parang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa parang.