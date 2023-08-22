Warga Komplek Griya Permata Asri, Kota Serang menggelar senam sehat dan donor darah. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI.
Kegiatan berlangsung di Lapangan Masjid Nurul Iman, Kota Serang. Uniknya, di tengah kegiatan terdapat sesosok warga yang mirip dengan Ganjar Pranowo.
Kehadiran Ganjar KW yang bernama Arie Budiarto itu menjadi magnet tersendiri.
Kontributor: Mahesa Apriandi
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow