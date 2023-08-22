Warga Komplek Griya Permata Asri, Kota Serang menggelar senam sehat dan donor darah. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI.

Kegiatan berlangsung di Lapangan Masjid Nurul Iman, Kota Serang. Uniknya, di tengah kegiatan terdapat sesosok warga yang mirip dengan Ganjar Pranowo.

Kehadiran Ganjar KW yang bernama Arie Budiarto itu menjadi magnet tersendiri.

Kontributor: Mahesa Apriandi

Produser: Akira Aulia W

