Presiden AS Joe Biden Disambut Jari Tengah saat Kunjungi Korban Kebakaran di Hawaii

Muhammad Fida Ul Haq, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 11:00 WIB
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecek kondisi Pulau Maui, Hawaii. Pulau Maui terbakar dengan  korban tewas mencapai 114 orang.
 
Tim SAR menyebut 850 orang korban kebakaran belum ditemukan, Selasa (22/8). Kedatangan Joe Biden disambut kemarahan oleh warga.
 
Bahkan warga yang berdiri di pinggir jalan mengacungkan jari tengah. Joe Biden menyebut akan kembali membangun pulau yang terbakar itu.
 
Reporter: Muhammad Fida Ul Haq
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

