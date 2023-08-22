Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Tanzania, Senin (21/8). Begitu turun dari pesawat, Jokowi disambut pejabat setempat. Tidak kalah heboh, warga menyambut Jokowi dengan tarian dari balik pagar.

Warga Tanzania menarikan tarian diiringi musik tradisional daerah mereka. Jokowi melakukan lawatan ke Afrika untuk memperkuat hubungan dagang. Sebelumnya presiden telah mengunjungi Nairobi, Republik Kenya.

Reporter: Riyan Rizky

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

