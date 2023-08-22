Warga Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya mampu berinovasi membuat instalasi pengolahan air.

Warga secara mandiri mampu membuat air selokan yang kotor menjadi air bersih bebas bakteri. Sistem pengolahan air dilakukan dengan metode biologi menggunakan mikroba untuk menjernihkan air.

Saat ini instalasi pengolahan air selokan sudah mampu menghasilkan 10 kubik air bersih yang dimanfaatkan untuk menyirami tanaman di perumahan saat musim kemarau. Rencananya dari hasil pengolahan air selokan iniakan dimanfaatkan juga untuk budi daya ikan hingga cuci motor.

