Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation menggelar acara bertajuk Bhinneka Tunggal Ika. Acara diselenggarakan di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman, Jakarta.

Acara ini dimulai dari tanggal 17 Agustus hingga 20 Agustus 2023. Acara digelar untuk memperkenalkan budaya Indonesia lewat produk fashion.

Dan di hari terakhir acara, WBI juga memperkenalkan kuliner khas Indonesia Timur. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kue bugis dari Sulawesi Selatan.

Uniknya, kue bugis tersebut tampak diolah menjadi berwarna ungu. Namun, cita rasanya tidak jauh berbeda seperti kue bugis hijau pada umumnya.

