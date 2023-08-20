Kabupaten Lampung Barat ternyata memiliki wisata alam yang belum diketahui orang banyak. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah Air Terjun Sedampah Indah.

Terletak di Desa Dampah, Balik Bukit, wisata ini menawarkan menawarkan pesona hutan alami. Dengan ketinggian 15 meter, air terjun ini memiliki debit yang tifak terlalu deras.

Untuk sampai ke sana, pengunjung perlu menempuh perjalanan sejauh 2 km. Dalam waktu dekat pihak Pekon Desa Sedampah akan melakukan pengembangan.

Selain akses jalan, akan dibangun juga gazebo dan pondok.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News