Keren Atraksi Balerina dan Putri Duyung, Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa di Ocean Dream Samudera

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Minggu 20 Agustus 2023 21:20 WIB
Beginilah atraksi keren kolaborasi balerina serta putri duyung. Kolaborasi dilakukan di Aquarium Ocean Dream Samudera. Pertunjukkan dibuka oleh balerina berkostum merah putih.
 
Mereka muncul dari bawah Aquarium dengan membawa bendera merah putih. Kemudian disusul atraksi dari tiga putri duyung yang semakin membuat meriah. Puncaknya, kolaborasi putri duyung dan penyelam mengibarkan bendera raksasa.

