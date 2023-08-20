Warisan Budaya Indonesia (WBI) Foundation menggelar acara bertajuk Bhinneka Tunggal Ika. Bertempat di WBI Store, Ashta District 8, Sudirman pada 17-20 Agustus 2023.

Pengunjung tak hanya bisa menemukan produk fashion dan aksesoris. Tapi juga mencicipi aneka kuliner nusantara. Kuliner yang tersedia pun setiap harinya akan berbeda-beda mengikuti tema.

Salah satu yang wajib dicicipi adalah aneka kuliner Jawa khas Solo. Terdapat jajanan pasar seperti klepon, wajit hingga bistik jawa.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News