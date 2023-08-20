Beginilah atraksi keren kolaborasi balerina serta putri duyung. Kolaborasi dilakukan di Aquarium Ocean Dream Samudera.

Pertunjukkan dibuka oleh balerina berkostum merah putih. Mereka muncul dari bawah Aquarium dengan membawa bendera merah putih.

Kemudian disusul atraksi dari tiga putri duyung yang semakin membuat meriah. Puncaknya, kolaborasi putri duyung dan penyelam mengibarkan bendera raksasa.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News