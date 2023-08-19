Upacara peringatan HUT ke-78 Jawa Tengah digelar di Alun-Alun Kabupaten Brebes, Sabtu (19/8/2023) pagi.

Kegiatan ini sekaligus menjadi upacara HUT Jawa Tengah terakhir yang diikuti Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Dalam sambutannya Ganjar memaparkan pergerakan pertumbuhan ekonomi selama masa kepemimpinannya. Ganjar juga berterimakasih atas dukungan warga Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir.

