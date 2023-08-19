KM Dewi Noor 1 berpenumpang 15 orang dilaporkan tenggelam di Perairan Kepulauan Seribu, Jumat (19/8/2023) .

Kapal yang bermuatan material bangunan berangkat dari Pantai Mutiara menuju Pulau Sepa. Saat berlokasi di antara Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa, kapal mengalami kecelakaan.

Dua belas penumpang berhasil dievakuasi oleh TB Mitra Jaya 21 yang sedang melintas. Tim SAR aat ini melakukan pencarian terhadap 3 orang yang masih hilang.

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News