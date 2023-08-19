...

Kantor Kemenaker Digeledah KPK, Kabiro Humas: Tak Ada Dokumen yang Dibawa

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 09:03 WIB
Penyidik KPK menggeledah salah satu unit ruangan kerja di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Berlangsung siang menuju sore, penggeledahan dilakukan terkait dengan Direktorat yang berhubungan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 
Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadly Harahap. Chairul belum bisa membeberkan secara rinci terkait penggeledahan oleh KPK tersebut.
 
Selain itu, ia mengklaim bahwa tidak ada barang atau dokumen yang dibawa oleh pihak KPK pada saat penggeledahan.
 
