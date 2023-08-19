...

Mulai 4 September, Wapres dan Sejumlah Menteri Akan Berkantor di Papua

Binti Mufarida, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 08:30 WIB
Wapres Maruf Amin bersama sejumlah menteri akan berkantor di Papua pada awal September 2023. Hal itu diungkapkan Jubir Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wapres, Jumat (18/8/2023).
 
Sebelumnya, Wapres telah mengunjungi Papua pada 11 hingga 17 Juli 2023 lalu. Menko PMK Muhadjir Effendy juga telah melakukan rapat bersama untuk menjadi bahan kunjungan Wapres di Papua.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Dinda Elita

(fru)

