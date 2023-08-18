Sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2023, terjadi kenaikan angka pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Cengkareng, Jakarta Barat. RSUD Cengkareng mencatat, pada bulan Juli ada 17 pasien rawat inap, 23 pasien instalasi gawat darurat (IGD), dan 280 pasien rawat jalan.

Di bulan Agustus, jumlahnya meningkat menjadi 9 pasien rawat inap, 23 pasien IGD, dan 203 pasien rawat jalan. Tidak hanya itu, pasien yang menderita ISPA di bulan Agustus ini didominasi oleh anak-anak.

Meski demikian, belum dipastikan kenaikan angka pasien ini akibat buruknya tingkat polusi di DKI Jakarta. Masyarakat diimbau agar berhati-hati saat beraktifitas diluar rumah dan memakai masker.



