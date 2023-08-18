Beginilah kondisi Hotel F2 di Melawai yang sempat terbakar pada Jumat (18/8/2023) dini hari. Saat ini hotel telah diberikan garis polisi berwarna kuning. Hal itu menandakan tempat tersebut masih dalam proses penyelidikan polisi.

Hotel tersebut tampak kosong melompong dari penghuni, tak ada aktivitas apapun di dalam hotel tersebut. Hanya ada juru parkir yang biasa menjaga kendaraan yang parkir di kawasan tersebut.

Reporter : Ari Sandita

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

