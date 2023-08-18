...

Klinik Pratama MNC Medical Center Diresmikan, Terbuka Untuk Masyarakat Luas

Wiwie Heriyani, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 15:30 WIB
A A A
MNC Group resmi membuka klinik dengan fasilitas lengkap bernama Klinik Pratama MNC Medical Center. Klinik yang berlokasi di Gedung Highend, MNC Center, Kebon Sirih, ini sendiri diresmikan pada hari ini, Jumat, (18/8/2023).
 
Peresmian dihadiri langsung Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo serta Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo.
 
Jessica berharap, klinik ini bisa menjadi fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi para karyawan MNC Group, serta para tamu yang ada di kawasan MNC Center.  
 
Reporter : Wiwie Heriyani
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini