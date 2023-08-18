MNC Group resmi membuka klinik dengan fasilitas lengkap bernama Klinik Pratama MNC Medical Center. Klinik yang berlokasi di Gedung Highend, MNC Center, Kebon Sirih, ini sendiri diresmikan pada hari ini, Jumat, (18/8/2023).

Peresmian dihadiri langsung Chairman MNC Group Hary Tanoeseodibjo serta Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo.

Jessica berharap, klinik ini bisa menjadi fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan bagi para karyawan MNC Group, serta para tamu yang ada di kawasan MNC Center.

Reporter : Wiwie Heriyani

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

