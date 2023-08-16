Ratusan hektare sawah di Kampung Bengalok, Banten mengalami kekeringan. Kekeringan diketahui terjadi sejak sebulan terakhir. Akibatnya, ratusan hektare milik petani terancam gagal panen.
Petani, Amir mengatakan untuk mengairi sawahnya ia harus menyedot air dengan pompa. Para petani berharap pemerintah dapat membantu masalah kekeringan ini. Salah satunya dengan membuatkan saluran irigasi untuk mengairi sawah
Kontributor: Mahesa Apriandi
Produser: Akira Aulia W
(fru)
