Ratusan hektare sawah di Kampung Bengalok, Banten mengalami kekeringan. Kekeringan diketahui terjadi sejak sebulan terakhir. Akibatnya, ratusan hektare milik petani terancam gagal panen.

Petani, Amir mengatakan untuk mengairi sawahnya ia harus menyedot air dengan pompa. Para petani berharap pemerintah dapat membantu masalah kekeringan ini. Salah satunya dengan membuatkan saluran irigasi untuk mengairi sawah

Kontributor: Mahesa Apriandi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News