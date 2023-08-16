...

Imbas Kekeringan, Ratusan Hektare Sawah Milik Petani di Banten Gagal Panen

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 13:30 WIB
Ratusan hektare sawah di Kampung Bengalok, Banten mengalami kekeringan. Kekeringan diketahui terjadi sejak sebulan terakhir. Akibatnya, ratusan hektare milik petani terancam gagal panen.
 
Petani, Amir mengatakan untuk mengairi sawahnya ia harus menyedot air dengan pompa. Para petani berharap pemerintah dapat membantu masalah kekeringan ini. Salah satunya dengan membuatkan saluran irigasi untuk mengairi sawah
 
Kontributor: Mahesa Apriandi 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

