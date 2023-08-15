...

Karak Bratan Mbah Sastro, Camilan Gurih Teman Menyantap Hidangan Utama

Melati Pratiwi, Jurnalis · Selasa 15 Agustus 2023 13:20 WIB
Menikmati hidangan utama rasanya kurang nikmat jika tanpa camilan pendamping. Tidak hanya krupuk, salah satu penggantinya adalah Karak Bratan. 
 
Untuk warga Surakarta atau Solo, sudah tak asing dengan Karak Bratan Mbah Sastro. Sensasi renyah namun terasa ringan walaupun terbuat dari beras. 
 
Usaha karak milik keluarga Mbah Sastro sudah dirintis sejak masa-masa setelah kemerdakaan Indonesia. Harganya karak Mbah Sastro bervariasi, mulai dari Rp.25 ribu sampai Rp.80 ribu
 
Reporter : Melati Pratiwi
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

