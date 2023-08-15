Kodim 0510/Tigaraksa Kini mengukir beberapa prestasi pada “Babinsa Awards 2023 Kodam Jaya/Jayakarta yang digelar di gedung Aula Sudirman Kodam Jaya, Senin (14/8/2023). Dalam ajang Babinsa Awards 2023 Kodam Jaya/Jayakarta Kodim 0510/Tigaraksa di bawah kepemimpinan Letkol Arh S.S Bandjar berhasil mengantongi berbagai juara di antaranya, juara satu Babinsa Award yang diraih oleh Serda Sumarno Babinsa Desa Kohod, Koramil 10/Sepatan (sebagai Babinsa teladan)

Kemudian juara satu katagori Videografer untuk prajurit diraih oleh Sertu Tambrin, juara dua Fotografer katagori prajurit diraih Serda Pungkasan dan juara dua Videografer untuk umum diraih oleh Mitra Kodim 0510/Tigaraksa Rama Rizq Rahayu serta juara harapan satu di raih oleh M. Afrizal.Tak hanya itu juara 1 kategori vidiografer jurnalis diraih oleh Wahyu Triyogo dari MNC Media/Okezone TV yang mengangkat bakti anggota Babinsa dari Kodim 0510/Tigaraksa.

Untuk juara satu Babinsa Awards dalam kategori Babinsa terbaik diberikan hadiah paket umroh gratis oleh Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Dandim 0510/Tigaraksa Letkol Arh S.S Bandjar sangat mengapresiasi yang luar biasa kepada anggota Kodim Tigaraksa yang sudah memenangkan perlombaan dan berperan aktif dalam tugas keseharianya dalam membantu masyarakat di wilayah binaannya.

"Untuk diketahui Serda Sumono ini sudah bekerja keras dalam membuat pondok singgah nelayan atau darmaga kecil di mana Serda Sumono ini juga memotivasi dan mengedukasi masyarakat setempat untuk aktif dalam kegiatan nelayan/melaut karena melihat potensi di wilayahnya cukup baik untuk meningkatkan perekonomian bagi nelayan itu sendiri," ujarnya.

Sementara itu kepala Desa Kohod mengucapkan selamat kepada Serda Sumono yang telah meraih predikat juara satu Babinsa Awards dari Kodam Jaya/Jayakarta. Peran aktif Serda Sumono sangat dirasakan oleh warga Kohod khususnya para nelayan.

"Berkat campur tangan Babinsa para nelayan di Desa Kohod termotivasi terus bekerja keras aktif bernelayan, dengan adanya pondok singgah atau dermaga kecil untuk nelayan tersebut para nelayan lebih mudah untuk kembali melaut," katanya.

(fru)

